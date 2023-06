Hat als einer der gefragtesten Bassisten in den USA mit zahlreichen Künstlern zusammengearbeitet wie John Butcher, Wolfgang Fuchs, Gunther Christmann, Georg Graewe, Gianni Gebbia, Erhard Hirt, Raymond Strid und Amy Denio. In den letzten beiden Jahren spielte er beim Internationalen Jazz Festival in Vancouver und in Seattle koproduzierte er der Other Sounds Performance; zahlreiche CD- und Rundfunkeinspielungen.