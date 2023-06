David Smeyers

Wurde 1952 in Detroit, Michigan (USA) geboren. Er studierte an der Juilliard School in New York und - mit einem Fulbright-Stipendium - am Conservatoire de Rouen in Frankreich. Smeyers war Preisträger internationaler Klarinettenwettbewerbe in Toulon (1979) und Paris (1983). Seit 1980 spielt er zusammen mit der Klarinettistin Beate Zelinsky als "Das Klarinettenduo". Neben Produktionen bei fast allen deutschen sowie vielen ausländischen Rundfunkanstalten spielte er Schallplatten und CDs mit modernem und klassischem Repertoire ein. Er veröffentlichte in verschiedenen Fachzeitschriften und ist Mitherausgeber des Bandes Pro Musica Nova. Studien zum Spielen Neuer Musik für Klarinette , der bei Breitkopf und Härtel erschienen ist.