wurde 1951 in Istein, Deutschland geboren. Zwischen 1958 und 1970 lernte und studierte er verschiedene Blasinstrumente, von 1966 bis 1973 absolvierte er eine Ausbildung an einer Fachschule für Elektrotechnik. In Berlin schloss Trimpin von 1975 bis 1979 ein Studium der Sozialpädagogik, Musik und Kunst an, gleichzeitig arbeitete er als Musiker am Theater Zentrifuge und entwarf das Bühnenbild für den San Quentin Drama Workshop unter der Leitung von Rick Chluchey und Samuel Beckett. Seit 1979 forscht und experimentiert Trimpin in Seattle, WA, in den Bereichen Musik-, Akustik- und Klangskulptur-Design und verbindet dabei musikalische Komposition mit Computertechnologie. Zwischen 1985 und 1987 arbeitete er am Elektronischen Studio des Sweelinck Konservatoriums in Amsterdam an musikalischen und akustischen Klangtechnologien. Trimpin, der heute in Seattle lebt, erhielt zahlreiche Preise und Stipendien; zuletzt 1997 das Guggenheim Stipendium und das MacArthur Stipendium. 2007 erregte seine Performance mit dem Kronos Quartet an der Montclair University New Jersey besondere Aufmerksamkeit in den USA.