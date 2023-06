1962 in Viersen (NRW) geboren, studierte an der Folkwang Hochschule in Essen Kontrabass bei Rolf Heister und Komposition bei Dieter Torkewitz. Von 1987 bis 1990 nahm er jährlich an den Meisterkursen für Komposition von Franco Donatoni an der Accademia Musicale Chigiana in Siena teil; von 1988 bis 1990 studierte er als Stipendiat des Deutschen Akademischen Austauschdienstes/DAAD Komposition bei Franco Donatoni in Mailand und Biella. Seit 2013 Professor für Komposition an der Hochschule für Musik Würzburg. Preise und Auszeichnungen u.a.: Ehrendiplom (diploma di merito) der Accademia Musicale Chigiana Siena, Folkwang-Preis für Komposition, Kunstpreis Berlin/Förder- preis Musik, 1. Preis beim internationalen Kompositionswettbewerb der Stadt Rom "Premio Valentino Bucchi", 1. Preis beim Kompositionswettbewerb der Landeshauptstadt Stuttgart, Orchesterpreis des SWR Sinfonieorchesters Baden-Baden und Freiburg/Donaueschinger Musiktage 2011.

Andreas Dohmen was born in Viersen in 1962, he studied double bass with Rolf Heister and composition with Dieter Torkewitz at the Folkwang Academy, Essen. From 1987 to 1990 he took part in Franco Donatoni’s annual composition master class at the Accademia Musicale Chigiana in Siena; from 1988 to 1990 he studied composition with Franco Donatoni in Milan and Biella as a DAAD fellow. Since 2013 he has been Professor of Composition at the Würzburg Academy of Music. Prizes and awards include: honorary diploma (diploma di merito) from the Accademia Musicale Chigiana, Siena, the Folkwang Composition Prize, Berlin Art Prize, first prize in the International Composition Prize of the City of Rome “Premio Valentino Bucchi”, first prize in the Composition Prize of the State Capital of Stuttgart, Orchestra Prize of the SWR Symphony Orchestra of Baden-Baden and Freiburg/2011 Donaueschingen Festival.