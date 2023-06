geboren 1969 in Elche (Spanien), erhielt seine Ausbildung im Fach Klavier am Konservatorium Oscar Esplà in Alicante. Am Sweelink Konservatorium in Amsterdam studierte er zeitgenössisches Klavierrepertoire bei Alexander Hrisamide. Seit 1998 arbeitet er als Pianist und Synthesizerspieler mit Karlheinz Stockhausen zusammen und spielt ausschließlich dessen Musik. 1998 realisierte er mit Stockhausen die elektronische Musik für Michaelion.