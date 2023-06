Nicola Bell

geboren 1966 in Kingston-upon-Thames (England). 1995 erarbeitete sie gemeinsam mit Rupert Volz, Hans Clemen und Zoro Babel das Hörspiel/Musiktheater Ein seemannsloses Puff. 1996/97 entwickelte sie zusammen mit Zoro Babel Musikspinde, die in dem Stück Fanfaren des Leichtsinns von Cornelie Müller beim SpielArt Festival München erstmals zum Einsatz kamen. Ihr Stück Im Gegenteil wurde bei den Klang-Aktionen ’97 in München uraufgeführt. Im Minmal Club wirkte sie bei den Videoproduktionen God said CLICK and gave me a KICK und Le Ping Pong d‘amour mit und assistierte 1998 bei Haltamalstill, einem Musiktheaterstück von Cornelie Müller. Seit Anfang 1999 gestaltet sie das Programm für die Konzertreihe "...heute keine Unterhaltung" im Club 2 in München.