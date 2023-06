geboren 1969, studierte Theaterwissenschaft an der LMU München. Von 1992-95 war er als Regieassistent und Lichtgestalter an den Theatern Rechts der Isar und Links der Isar in München tätig. Als Lichtgestalter übernahm er auch zahlreiche freie Produktionen an verschiedenen Theatern. Derzeit ist er am Marstalltheater in München beschäftigt. 1998 inszenierte er Trainspotting an der Neuen Bühne Bruck.