geboren in London, übernahm ihre erste Rolle im Alter von 16 Jahren an der Oxford Repertory Company. Ihre erste Hauptrolle bekam sie ein Jahr später als Ophelia auf der Bühne von Stratford-Upon-Avon als Partnerin von Paul Scofield und Robert Helpman. Ihren ersten Auftritt in London hatte sie als Alizon Eliot in Christopher Frys The Lady is Not for Burning (einer Produktion von John Gielgud), ihr Partner war Richard Burton. Neben einer äußerst erfolgreichen, preisgekrönten Theaterkarriere wurde sie durch ihre Filmrollen u.a. in Chaplins Limelight, Laurence Oliviers Richard III sowie Woody Allens Crimes and Misdemeanors und Mighty Aphrodity einem Publikum außerhalb des englischen Sprachraums bekannt. Für die Darstellung der Hauptrolle in Philip Roths Roman Shadowlands gewann sie den renommierten BAFTA Award als beste Fernsehdarstellerin des Jahres. Claire Bloom arbeitet als Rezitatorin mit führenden Orchestern zusammen, darunter die New Yorker Philharmoniker, die Los Angeles Philharmoniker, die BBC Symphoniker, die London Philharmoniker, die Chicago Symphoniker, die Jerusalem Symphoniker und die Brooklyn Philharmoniker, für die sie die erste U.S. Vorstellung von Georg Anton Bendas Medea sprach. Auftritte bei Musikfestivals führten sie nach Ravinia, Aldeburgh und nach Tanglewood, wo sie mit dem Boston Symphony Orchestra arbeitete, unter der Leitung von Seiji Ozawa.