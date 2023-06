Renate Brandmüller

geboren 1952 in München, studierte Klavier und Musikwissenschaft in Freiburg und promovierte über "Kinderimprovisationen". Als Schlagzeugerin spielte sie in mehreren Freiburger Rockbands, als Klavierbegleiterin wirkte sie in verschiedenen Kleinkunstprogrammen mit. Die Autorin und Interpretin musikalischer Hörspiele leitete Kinder-Rockbands und Kindertheatergruppen, unterrichtete Klavier und gestaltete Kinderhörspiel-Projekte. Bei den Donaueschinger Musiktagen 1996 entstand in Zusammenarbeit mit Ida Pöttinger, Mia Schmidt und Donaueschinger Kindern das Hörspiel Variationen zum Thema Besteck.