geboren 1962, studierte an der Universität Tübingen Rhetorik und Italienisch und in Wien Theaterwissenschaft und Philosophie. Seit 1987 widmet sie sich der Realisierung von Theater- und Musiktheaterprojekten. Dabei spielt der Einsatz von Neuen Medien, elektronischen wie digitalen, eine große Rolle. In Australien arbeitete sie als Regieassistentin und Spielleiterin an der Opera Australia in Sydney und der Victoria State Opera in Melbourne. 1998 realisierte sie in Stuttgart die Cross Media Oper Iosis. Zu Gesualdo. Seit 1999 hat Thea Brejzek einen Lehrauftrag am Institut für Theaterwissenschaft in Wien zum Thema Neue Wege im Musiktheater: Körperlichkeit und Virtualität.