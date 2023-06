Simone Candotto

geboren am 29. Mai 1969 in Palmanova (Italien), studierte am Conservatorio J. Tomadini in Udine, an den Musikhochschulen in Trossingen, Freiburg und bis 1998 in Hannover. Von 1993 bis 1997 war er Posaunist am Staatstheater Kassel und seit September 1997 ist er 1. Soloposaunist des NDR Sinfonieorchesters. 1996 gewann er den 1. Preis beim Internationalen Wettbewerb für Blechbläser in Gdansk (Polen); 1997 erhielt er beim Internationalen Posaunen-Wettbewerb "Prager Frühling" den Sonderpreis für die beste Interpretation eines Stückes der tschechischen zeitgenössischen Musik.