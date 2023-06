Anna Clementi

ist in Rom aufgewachsen und hat nach ihrem Querflötenstudium am Konservatorium von Perugia in Rom am Centro Sperimentale del Teatro die Schauspielschule besucht. 1985 siedelte sie nach Berlin über und nahm an Dieter Schnebels Kursen über experimentelle Vokalmusik und experimentelles Musiktheater an der Hochschule der Künste teil; daraus entwickelte sich eine enge Zusammenarbeit mit dem Komponisten und mit der von ihm gegründeten Gruppe Die Maulwerker. Sie hat Werke von Dieter Schnebel, Laura Bianchini

Giovanni Damiani, Helmut Oehring, Iris ter Schiphorst und Rupert Huber uraufgeführt. 1990 gründete sie zusammen mit der in New York lebenden Sängerin Gisburg das Duo Alliin Gäa. 1996/97 führte sie im Zusammenhang mit der Ausstellung über Arnold Schönberg in Palermo und Cagliari die Brettl-Lieder in einer selbsterarbeiteten theatralischen Fassung auf.