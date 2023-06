Dominic Donato

studierte an der Manhattan School of Music und der New York State University Stony Brook, wo er inzwischen unterrichtet. Als Schlagzeugsolist und Kammermusiker konzertierte er in den USA, Kanada, Europa und Japan. Er ist Mitglied von "New Band" und des "Talujon Percussion Quartets" und tritt regelmäßig mit New Yorker Ensembles und Orchestern wie dem "ST-X Ensemble", dem "S.E.M. Ensemble" und dem "American Composers Orchestra" auf. Als Solist spielte er in New York in der Carnegie Recital Hall, in The Kitchen und auf dem Bang On A Can Festival.