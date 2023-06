Mark Feldman

geboren in Chicago, lebt seit 1986 in New York. Er ist einer der vielseitigsten Musiker der zeitgenössischen Jazzszene und wirkte auf mehr als 100 Platten in Jazz, Rock und schwarzer Musik mit. Als Studiomusiker nahm er in Nashville an über 200 Plattensessions teil u.a. mit Willie Nelson und Johnny Cash. Er war Mitglied im Arcado String Trio und spielte von Ray Anderson bis John Zorn mit unzähligen Jazzmusikern aus den USA und Europa zusammen. 1997 trat er in Donaueschingen mit Sylvie Courvoisies Ocre De Barbarie auf.