Erik Friedlander

der klassisch geschulte Cellist, arbeitet gleichermaßen in Klassik und Jazz . Er ist als Komponist und Improvisator immer darum bemüht, neues Terrain zu erschließen, was etwa in seinem jüngsten Projekt Topaz, ein Quartett mit Cello, Altsaxophon, E-Bass und Perkussion, zum Tragen kommt. Auch seine Tourneen und Aufnahmen mit Nadja Salerno-Sonnenberg, John Zorn, Dave Douglas, Myra Melford sowie ein Auftritt mit Courtney Love in der MTV-Sendung "Unplugged" sind hierfür bezeichnend. Weitere eigene Projekte sind zur Zeit die beiden Quartette The Garne Of Patienc" und Chimera.