Gregory Hesselink

ist Cellist des New Millenium Ensemble, mit dem er den renommierten Naumburg Chamber Music Competition gewann. Er ist Mitglied der New Yorker Ensembles New Band, das sich der Harry Partch Instrumentensammlung angenommen hat, Bang On A Can und des S.E.M. Ensembles. Als Solist und Kammermusiker konzertierte er in Nordamerika, Europa und Japan. Zu seinen zahlreichen Uraufführungen zählt unter anderem das Cellokonzert In Memory von Daniel Weymouth, das er mit dem Stony Brook Symphony Orchester aufführte. Seine Arbeit ist auf zahlreichen CDs dokumentiert. In Donaueschingen spielt er Tenorvioline/-violoncello (Adapted Viola).