Sabine Hilscher

geboren in Stuttgart, studiert seit 1996 Bildende Kunst bei Prof. Dieter Hacker an der Hochschule der Künste Berlin. Seit 1998 ist sie Tutorin an der Werkstatt Spiel und Bühne bei David Reuter. Sie arbeitete als Regieassistentin und Bühnenbildnerin an Bühnen in Stuttgart, Berlin, Venezuela und auf den Antillen. 1998 baute sie Klangobjekte für die HdK-Inszenierung Happy Jour von H. Wüthrich. Ihre Werke wurden 1999 in der Ausstellung Zaungäste in der Galerie Milchhof, Berlin, und im Rahmen des Kunsthappenings abeet präsentiert.