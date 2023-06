Hubert Mayer

geboren in Hüfingen (Schwarzwald), studierte Gesang an der Freiburger Musikhochschule. In den Jahren 1982-1997 hatte er Engagements an den Bühnen in Freiburg, Biel, Lüneburg, am Gärtnerplatz-Theater München, in Karlsruhe und am Staatstheater Stuttgart. Seit 1989 liegt der Schwerpunkt seiner Tätigkeit im Konzertfach. Er sang unter den Dirigenten H. Zender, G. Ferro und E. Ericson und mit Ensembles wie dem Concerto Palatino, der Musica Alta Ripa und dem Freiburger Barockorchester, dem Klangforum Wien und dem Ensemble InterContemporain. Er trat bei den Berliner Festwochen, den Tagen für Neue Musik Stuttgart, der ars musica Brüssel, dem Warschauer Herbst und den Schwetzinger Festspielen auf. Als Mitglied des SWR-Vokalensembles Stuttgart wirkte er bei zahlreichen Uraufführungen u.a. auch Werken Stockhausens mit.