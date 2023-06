geboren 1943 in Fribourg (Schweiz), studierte Akkordeon in Trossingen bei Fritz Dobler sowie Komposition, Instrumentation und Tonsatz bei Helmut Degen und Bernhard Rövenstrunck. Seit 1972 ist er Leiter einer Akkordeonklasse an der Staatlichen Hochschule für Musik in Trossingen. Ausgedehnte Konzert- und Kurstätigkeit führten ihn durch Europa, die USA, Kanada und Lateinamerika. Er ist Mitglied des Ensembles Itinéraire in Paris und hat eine Vielzahl von Komponisten zu Werken für Akkordeon angeregt.