Robert Podlesny

geboren in Prag, lebt in Berlin. Nach dem Schauspielstudium arbeitete er in verschiedenen Ensembles. Seit 1992 ist er Mitglied des Freyer-Ensembles. Er wirkte an Produktionen in Basel, Frankfurt, Venedig, Wien, Paris, an der Staatsoper Unter den Linden, am Hebbel-Theater und der Volksbühne Berlin mit. Er war Sprecher bei zahlreichen Uraufführungen von Michael Hirsch, Helmut Lachenmann, Josef Anton Riedl und Dieter Schnebel, so 1997 in Mädchen mit den Schwefelhölzern oder 1998 in Majakowskis Tod/Totentanz.