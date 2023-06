studierte an der Evangelischen Fachhochschule in Freiburg Sozialarbeit, an der dortigen Pädagogischen Hochschule Medienpädagogik und Allgemeine Pädagogik. Als Lehrbeauftragte unterrichtete sie an verschiedenen Hochschulen und an Erzieher- und Lehrerfortbildungsinstituten. Ida Pöttinger veröffentlichte medienpädagogische Texte und eigene Rundfunkproduktionen. Bei den Kinderhörspieltagen in Stuttgart und in Freiburg leitete sie verschiedenen Projekte.