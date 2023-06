Werner Puntigam

geboren 1964, lebt in Linz. Als freischaffender Künstler arbeitet er in den Bereichen Musik (Posaune, Stimme, Noise; Improvisation oops, sOUndsO und Danke. Neben Klang- und Rauminstallationen hat er die spartenübergreifenden Projekte Triptychon (mit wechselnden internationalen Gastakteuren wie beispielsweise Tom Cora, Jon Rose, Marta Binetti, Akemi Takeya) und Trizeps konzipiert und produziert. Am Literatur-/Musik-Projekt Haslinger-Mütter-Puntigam wie an speziellen Projekten mit Kindern ist er maßgeblich beteiligt. Gastspiele in Europa, den USA und Afrika, zahlreiche Rundfunk- und TV-Produktionen.