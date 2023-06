Ein Kritiker nannte ihn "das derzeit erfrischendste Posaunentalent aus New York". Seine Kooperationen reichen von Sean Lennon über Muhal Richard Abrams bis zur Kamikaze Ground Crew. Er gründete die Acid-Jazz-Gruppen The Groove Collective und The Brooklyn Funk Essentials. Mit seiner Josh Roseman Unit verbindet er improvisierte Musik mit der amerikanischen Popkultur der letzten 40 Jahre: Burt Bacharachs mystischer Kitsch Seite an Seite mit Sun Ra. Dabei unterstützen ihn so klingende Namen wie Joey Baron, Lester Bowie, Bob Stewart und John Medeski. In Xenophelia lässt Roseman die Musik von Gil Evans und Lee "Scratch" Perry verschmelzen, und im Exodus Ska-Jazz Ensemble erklingt der Ska eines Don Drummond im Geiste von Charles Mingus.