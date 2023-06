Nina Janßen, 1972 in Köln geboren, gehört zu den führenden KlarinettistInnen ihrer Generation. Sie studierte in Hannover bei Hans Deinzers und schloss ihr Studium mit dem Konzertexamen ab. Sie wurde mit 1. Preisen bei „Jugend musiziert“, beim Deutschen Musikwettbewerb und beim Internationalen Kammermusikwettbewerb in Osaka/ Japan ausgezeichnet. Förderungen erhielt sie durch die Studienstiftung des Deutschen Volkes, die Märkische Kulturkonferenz, die Marie-Luise-Imbusch-Stiftung, den Verein Schumannhaus Bonn und den Richard-Wagner-Verband. Neben dem klassisch-romantischen Repertoire widmet sich die Klarinettistin auch mit großem Enthusiasmus der zeitgenössischen Musik. Seit 2006 ist sie Mitglied im Ensemble Modern. Zahlreiche Werke sind von ihr uraufgeführt und für sie komponiert worden, z.B. von Mark Andre, Arnulf Herrmann und Saed Haddad. Rundfunk- und Fernsehaufnahmen machte Nina Janßen bei fast allen deutschen und vielen ausländischen Sendern, CD-Einspielungen u.a. mit dem Delos- Quintett bei ars musici und mit dem Ensemble Modern. Sie unterrichtet im Rahmen der Internationalen Ensemble Modern Akademie und war Gastdozentin an der Hochschule für Musik Karlsruhe, an der University of the Philippines in Manila, Philippinen, am Staatlichen Konservatorium in Baku, Aserbaidschan, beim Sangat Festival in Bombay, Indien, beim Internationalen Klarinettenkurs in Prades, Spanien, im Auftrag des Goethe-Instituts an Musikhochschulen in Argentinien, Bolivien, Brasilien und Russland und im Auftrag der Siemens Stiftung beim Projekt contempo primo in Beijing, China. Nina Janßen lebt zusammen mit ihrem Mann, Hans Deinzer, in Frankfurt und in Italien.