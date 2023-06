zählt zu den großen zeitgenössischen Jazz-Posaunisten. Er studierte Komposition bei David Avram in Boston parallel zu seinem Studium an der Berklee School of Music. Es folgten Improvisationsstudien bei Charlie Banacos und Linc Chamberlain, außerdem Kompositionsstudien in New York bei Ludmilla Ulabla. Art Baron war Mitglied des Duke Ellington Orchesters im letzten Lebensjahr des Duke. Er spielte u.a. mit Roswell Rudd, der Olympia Brass Band of New Orleans, dem Lincoln Center Jazz Orchestra und der George Gruntz Concert Jazz Band, produzierte Schallplattenaufnahmen, u.a. mit Duke Ellington und Stevie Wonder, spielte auf Broadway-Shows wie Dancin, Raggae, Sophisticated Ladies. Art Barons musikalisches Spektrum reicht vom `wash-tub bass-Spieler mit den Rooster River Boys über Pop-Musik-Produktionen und Ballett bis zur Neuen Musik als Mitglied des NOBI New Music Ensemble.