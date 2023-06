Steven Bernstein

Zählt zu den meistbeschäftigten, vielseitigsten und innovativsten Spielern, Komponisten und Bandleadern der New Yorker Szene. In Addition zu seiner Gruppe `Sex Mob leitet er auch noch die vielbeachtete Gruppe `Diapora Soul und das 9-köpfige `Millenial Territory Orchestra. Er war langjähriges Mitglied von John Luries `Lounge Lizard und Co-Leader der legendären `Spanish Fly (mit Marcus Rojas und David Tronzo). Zusammarbeit und Plattensessions mit Musikern wie Don Byron, Medeski, Martin and Wood, von Hal Willoner bis zu Riuchi Sakamoto bis hin zu `They Might Be Giants. Seine Bläser-Arrangements sind auf der neuesten Lou-Reed-CD `Ecstasy zu hören, und er war `musical directorder `Kansas City All Star Band, die in Verbindung mit Robert Altmans `Kansas City- Film 1996 auf Tour ging. Er orchestrierte, arrangierte und realisierte über ein halbes Dutzend Film-Soundtracks, darunter `Get Shorty, `Kansas City, `Clay Pigeons und `Manny Sex.