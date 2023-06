Pierre Charial

geboren 1943 in Lyon (Frankreich), studierte Fagott, Piano und Komposition am Lyoner Conservatoire. 1971 "entdeckte" er die Drehorgel und beschloss: "Von nun an stanze ich Löcher!". Er spielt ein speziell für ihn von André Odin gebautes Instrument mit 156 Pfeifen und drei Registern. Die Lochkarten, mit denen seine Orgel gesteuert wird, stanzt Charial in mühseliger Handarbeit in seinem speziell eingerichteten Pariser Atelier. Er interpretiert Musik für mechanische Instrumente von klassischen Komponisten wie Haydn, Mozart und Händel sowie Werke zeitgenössischer Komponisten, darunter Transkriptionen von György Ligeti, speziell für ihn geschriebene Kompositionen von Luciano Berio, Luc Ferrari, Iannis Xenakis und das Premier concerto pour orgue de barbarie et orchestre symphonique von Marius Constant. Charial spielte mit Jazzmusikern wie dem Pianisten Martial Solal oder dem Klarinettisten und Komponisten Michael Riessler, in dessen Momentum Mobile er 1993 seinen ersten Donaueschinger Auftritt hatte. 1998 hatte er einen weiteren spektakulären Erfolg in Donaueschingen in Ocre de Barbarie, einem audio-visuellem Projekt der Schweizer Pianistin und Komponistin Sylvie Courvoisier.