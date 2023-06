wurde in Taiwan geboren und kam mit neun Jahren nach Köln. Dort wurde sie ein Jahr später an die Musikhochschule in die Klasse von Hans-Otto Schmidt-Neuhaus aufgenommen. Im Alter von einundzwanzig Jahren erhielt sie den 1. Preis beim Internationalen Musikwettbewerb der ARD in München. Damit begann ihre Konzerttätigkeit, die sie schnell auf den großen Konzertpodien Europas bekannt machte. Später gewann sie auch den Internationalen Arnold-Schönberg-Wettbewerb in Rotterdam und den Internationalen Johann-Sebastian-Bach-Wettbewerb in Washington D.C. Pi-hsien Chen musizierte mit so bedeutenden Orchestern wie dem London Symphony Orchestra, dem BBC-Symphony-Orchestra, dem Concertgebouw-Orchester, dem Zürcher-Tonhalle-Orchester sowie mit allen Symphonieorchestern der deutschen Rundfunkanstalten. Sie trat bei zahlreichen internationalen Festivals auf. Ihr zunehmendes Interesse und Engagement für die zeitgenössische Musik dokumentiert sich in der Zusammenarbeit mit Komponisten wie Pierre Boulez, Karlheinz Stockhausen und György Kurtag. Seit 1983 ist Pi-hsien Chen Professorin für Klavier an der Musikhochschule Köln.