geboren in Stuttgart, studierte bei Bernhard Wulff in Freiburg und bei Jean-Pierre Drouet und Gaston Sylvestre in Paris. Er spielt in verschiedenen Ensembles, ist Mitglied des ensemble recherche und erhielt Stipendien der Studienstiftung des deutschen Volkes und der Akademie Schloß Solitude, den Stipendienpreis in Darmstadt und den ersten Preis des deutschen Hochschulwettbewerbs.