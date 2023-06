wurde 1975 geboren. Er studierte Komposition an der Norwegian State Academy of Music. Sein Werkverzeichnis umfasst Instrumentalmusik, aber auch elektroakustische Kompositionen, Klanginstallationen sowie Bühnen- und Filmmusik. Hagen war künstlerischer Direktor des Happy Days Sound Festival in Oslo und bei Ny Musikk in Norwegen, außerdem war er der erste Herausgeber des norwegischen Magazins für zeitgenössische Musik Parergon. Lars Petter Hagen möchte nach eigener Aussage „ebenso Teil der norwegischen Volksmusiktradition, wie der europäischen klassischen Musiktradition sein, ohne allerdings weder der einen noch der anderen tatsächlich anzugehören. Das führt dazu, dass er Musik schreibt, die dazu neigt, naiv, scheinbar exotisch und sentimental zu sein. Er leidet unter Ekzemen und ist schwach in der Handhabung des Kontrapunkts“.