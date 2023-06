Martin France geboren 1964 in Rainham (England), erhielt im Alter von sechs Jahren Violinstunden und drei Jahre später Schlagzeugunterricht. Nach einer Ausbildung in Jazz-Drumming und Klassischer Percussion wurde er mit 15 Jahren professioneller Musiker. Seit 1983 lebt er in London, wo er zum vielgefragten Schlagzeuger wurde; seit 1988 ist er Schlagzeuger der Big Band Loose Tubes. 1990 spielte France in vielfältigsten, genreüberschreitenden Projekten des britischen Keyboarders Django Bates. Seither spielte er u.a. mit John Taylor, Kenny Wheeler, Ralph Towner, Lee Konitz, Dave Holland, Arild Anderson, Mike Gibbs, Steve Swallow, David Darling, Nils-Petter Molvaer, Sidsel Endresen and Maria Joao.