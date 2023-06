Gerdur Gunnarsdottir absolvierte von 1971-1983 ein Geigenstudium am Sigursveinn-D.-Kristinsson-Konservatorium in Reykjavík. 1983-1988 folgte ein Geigenstudium an der Musikhochschule Köln bei Igor Ozim (Konzertexamen 1991), außerdem Kammermusikunterricht, u.a. bei Mitgliedern des Amadeus Quartetts. 1986-1988 war Gerdur Gunnarsdottir Konzertmeisterin des Chur Cölnischen Orchesters/Klassische Philharmonie Bonn. 1988-1990 studierte sie am Sweelinck Conservatorium Amsterdam bei Herman Krebbers. 1990 erhielt sie den ersten Preis beim Postbank-Sweelinck-Violinwettbewerb in Amsterdam. 1992 wurde sie 3. Konzertmeisterin im Gürzenich Orchester Köln , 1994-1995 erhielt sie den Posten der 2. Konzertmeisterin beim Isländischen Sinfonieorchester und der 1. Konzertmeisterin der Isländischen Oper. Gerdur Gunnarsdottir ist außerdem Konzertmeisterin des Caput Ensemble für Neue Musik (Island) und Mitglied des Consortium Classicum. 1995 gündete sie essence of north (ECM - CD Ýlir). Seit 1998 ist sie Mitglied in Claudio Puntins Quipu. Die Geigerin besuchte verschiedene Meisterklassen, arbeitete mit verschiedenen internationalen Orchestern, konzertierte solistisch und kammermusikalisch und spielte in Film- und Hörspielmusiken. Hannes Haider, geboren 1967 in Bruck/Mur, wuchs in Veitsch/Mürztal auf. An der Grazer Musikhochschule und am Konservatorium des Landes Steiermark studierte er Basstuba und IGP. 1990/91 erhielt er ein Stipendium des Peabody-Conservatory of music in Baltomore, USA. 1992 spielte er im Gustav Mahler Jugendorchester, von 1994 bis 1997 war er Ständiger Substitut im Orchester der Wiener Staatsoper und bei den Wiener Philharmonikern, seit 1997 ist er Tubist im Grazer Symphonischen Orchester. Außerdem spielt Haider im Brass Quintet Graz und in der Jazzformation Big breath funky jazz.. Er leitet die Musikschule in Mariazell.