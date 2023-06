Roger Hanschel geboren 1964, begann im Alter von 11 Jahren das Saxophonspielen.Von 1981 bis 1987 studierte er Musik an der Musikhochschule in Köln und war 1981 Mitglied des European Youth Orchestra. In Köln gründete er 1983 die Gruppe Nana. Seit dieser Zeit spielt er mit Musikern wie Hans Lüdemann, Wollie Kaiser, Thomas Heberer, Frank Gratkowski u.v.a. der `Kölner Szene zusammen. 1986 studierte er an der School For Fine Arts in Banff (Kanada), u.a. bei Dave Liebman, Dave Holland, Richie Beirach. Seit 1987 ist Roger Hanschel Mitglied der Kölner Saxophon Mafia (SWR Jazzpreis 1999). Seit 1989 gehören auch Solokonzerte auf dem Sopraninosaxophon zu seinem Repertoire. Außerdem spielt er in den Gruppen Blau Frontal (Hans Lüdemann, Rainer Linke) und Planet Blow (Carl Ludwig Hübsch, Jörn Schipper). Mit der Sängerin Gabriele Hasler bildet er seit kurzem ein festes Duo. 1994 gründete er sein Duo mit dem Cellisten Ernst Reijseger. Seit 1998 spielt Hanschel im Steffen Schorn Septett, seit 1999 ist er Mitglied im Klaus König Orchestra. 1998 gründete er das Roger Hanschel & Frankfurt Contemporary Quartet.