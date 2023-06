Das SWR Sinfonieorchester Baden-Baden und Freiburg gibt immer neuen Bewegungen, Gästen und Musikstücken Raum: 2010/11 – die Abschiedssaison des langjährigen Chefdirigenten Sylvain Cambreling – enthielt mit Kombinationen von Beethoven und Schönberg oder Haydn, Varèse und Mahler programmatische Höhepunkte und gipfelte in einem Gastspiel am Madrider Teatro Real in der Aufführung von Olivier Messiaens Oper „Saint François d‘Assise“. Eine neue Konzertserie für Kinder verband Orchestermusik mit eigens für diese Musik und im Auftrag des Orchesters geschriebener Literatur. Für internationales Aufsehen sorgte die Donaueschinger Uraufführung von Georg Friedrich Haas‘ „limited approximations“ für Orchester und sechs im Zwölfteltonabstand gestimmte Klaviere.

Seit ihrer Neu-Gründung im Jahr 1950 sind die Donaueschinger Musiktage und das SWR Sinfonieorchester Baden-Baden und Freiburg untrennbar miteinander verbunden. Etwa 400 Kompositionen wurden dort durch das Orchester uraufgeführt, und das Orchester schrieb Musikgeschichte: mit Musik von Hans Werner Henze oder Bernd Alois Zimmermann, von Karlheinz Stockhausen oder Olivier Messiaen, Helmut Lachenmann oder Wolfgang Rihm. Bis heute ist das SWR Sinfonieorchester in Donaueschingen, aber auch darüber hinaus, ein unverzichtbarer Partner für die Komponisten unserer Zeit. „Im Zentrum der europäischen Kultur“, wie es Sylvain Cambreling formulierte, steht das Orchester jedoch nicht nur in Bezug auf die zeitgenössische Musik. Seit seiner Gründung 1946 ist das SWR Sinfonieorchester Anziehungspunkt für internationale Dirigenten und Solisten und auch musikalischer Botschafter im In- und Ausland, zwischen Salzburg und Luzern, Hamburg und Madrid, Berlin und New York. Über 600 Werke aus drei Jahrhunderten hat das SWR Sinfonieorchester auf Tonträgern eingespielt. Motoren dieser vielfältigen Aktivitäten waren und sind die profilierten Chefdirigenten von Hans Rosbaud über Ernest Bour bis zu Michael Gielen und Sylvain Cambreling, der seit 1999 das Orchester leitete: ein Orchester, das durch sechs Jahrzehnte besonderer Herausforderungen zu einer andernorts selten erreichten Flexibilität und Souveränität gefunden hat. Seit Beginn der Saison 2011/12 setzt François-Xavier Roth diese Arbeit als neuer Chefdirigent fort.