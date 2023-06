1956 in Lugano geboren, studierte Klarinette an der Musikakademie Basel sowie Bassklarinette am Konservatorium Amsterdam. Eine rege Konzerttätigkeit als Kammermusiker und Solist führte ihn zu den wichtigsten Festivals in ganz Europa (Festival dautomne Paris, Salzburger Festspiele, Brucknerfestival Linz, IMF Luzern, Huddersfield Festival, Szombathely, Witten usw.). Neben dem klassischen, romantischen und zeitgenössischen Repertoire spielt Molinari Jazz und Improvisation. Zahlreiche Werke, die für ihn komponiert wurden, hat er zur Uraufführung gebracht. Ernesto Molinari lebt seit 1994 in Wien und ist Mitglied des Klangforum Wien.