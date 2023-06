Franck Ollu

geboren in La Rochelle (Frankreich), studierte Musik und Musikpädagogik in Paris und war Mitglied des Ensembles Musique Vivante. Als Gründungsmitglied und Präsident des Ensembles Musique Oblique organisierte und programmierte er Konzerte und Reihen mit zeitgenössischer Musik. Er spielte außerdem in verschiedenen Orchestern und Ensembles, u.a. beim Ensemble Intercontemporain. 1990 wurde er Mitglied des Ensemble Modern und übersiedelte nach Frankfurt. Ollu realisierte Konzerte und Rundfunkeinspielungen in Europa, den USA, Japan und Australien und arbeitete mit bedeutenden Komponisten und Dirigenten zusammen, unter ihnen Karlheinz Stockhausen, György Ligeti, Frank Zappa und John Adams. In jüngster Zeit arbeitet Ollu, der zudem selbst komponiert, auch als Dirigent.