Freya Ritts-Kirby

geboren in England als jüngstes von sieben Kindern, studierte Violine bei David Takeno an der Guildhall School of Music and Drama in London und verbrachte anschließend mehrere Jahre in den USA, bevor sie nach Deutschland zog. In den USA erlangte sie ein Masters Degree der Universität von Illinois in Urbana Champaign und erhielt das Advanced Certificate für Violine und für Bratsche der Juilliard School in New York City, wo sie Studentin von Joel Smirnoff und Paul Neubauer war. Sie gewann den John Ireland Chamber Musik Preis, den Paul Rolland Violinkonzert Wettbewerb und die Juilliard- und E. Nakamichi-Violin-Wettbewerbe. Ihr Interesse an zeitgenössischer Musik entwickelte sich in den USA, wo sie mit dem Alea Quartet, Music Mobile und Continuum auftrat und ein Gründungsmitglied des Aspen Contemporary Ensemble war. Seit sie 1994 ein Mitglied des Ensemble Modern wurde, arbeitet sie eng mit führenden und aufstrebenden Komponisten unserer Zeit zusammen. Ihre vielseitige musikalische Begabung zeigt sich in der Vielzahl der Instrumente, die sie in diesem Zusammenhang spielt: angefangen von Violine und Bratsche über Klavier und Gesang bis hin zu Tenorbanjo, Tam-Tam und Agogo. Ihr Repertoire außerhalb ihrer Ensembletätigkeit reicht von Bach bis Boulez. Sie trat als Solistin beim Aspen Music Festival (USA), in der New Yorks Alice Tully Hall, am St. John`s Smith Square (London) und in Deutschland, Österreich und Spanien auf, dabei mit Dirigenten wie Lawrence Foster, Paul Zukovsky and Josep Pons zusammenarbeitend. Außerdem ist sie Gastkonzertmeisterin des Orquesta Ciudad de Granada und ein Mitglied des Frankfurt Contemporary Quartet, dessen Crossover-Projekt Years of the Fifth Period (mit dem Saxophonisten Roger Hanschel) die neue Virgin Classics Serie "Out of Classic" eröffnete.