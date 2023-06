Marcus Rojas

geboren 1962 in New York City. Sein Stil ist von den vielfältigen Einflüssen New Yorks geprägt. Er spielte mit zahlreichen Symphonie-Orchestern, u.a. Metropolitan Opera, New York City Ballet, New York City Opera, American Symphony Orchestra, American Ballet Theater, Joffrey Ballet, Radio City Music Hall. Rojas war an vielen Uraufführungen von Werken zeitgenössischer Komponisten wie LaMonte Young, Peter Zummo, Gunther Schuller, Ralph Shapey, Philip Johnston, Anne LeBaron, Tom McKinley, Daniel Pinkham, und Peter Schickete beteiligt. Im Jazzbereich spielte er mit Lester Bowie's Brass Fantasy, Charlie Haden's Liberation Music Orchestra, the Art Ensemble of Chicago, the Duke Ellington Orchestra, Ensembles unter der Leitung von Gil Evans, George Russell, Lionel Hampton. In der New York 'Down Town'-Szene ist er Mitglied der Kamikaze Ground Crew und der Michael Blake Band. Seine eigenen Gruppen sind unter den Namen Spanish Fly (mit David Tronzo und Steven Bernstein) und Les Miserable Brass Band in Erscheinung getreten. Rojas spielte außerdem mit Popmusikern wie David Byrne, Dr. John, Ray Charles, den Reggae Stars Sly & Robbie, Michael Jackson. Er leitete zusammen mit dem französischenTubisten Michel Godard die SWR Jazz Session De Memoires de Tuba bei den Donaueschinger Musiktagen 1998.