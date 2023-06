Peter Rundel

wurde 1958 in Friedrichshafen geboren. Seine Ausbildung als Geiger erhielt er bei Igor Ozim, Werner Heutling, und Ramey Shevelov in Köln, Hannover und New York. Bei Jack Brimberg in New York erhielt er Kompositionsunterricht, bei Michael Gielen in Salzburg und Peter Eötvös in Szombathely studierte er Dirigieren. Von 1984 bis 1986 war Rundel Geiger beim Ensemble Modern, 1987 debütierte er als Dirigent. Seitdem arbeitet Rundel mit dem Ensemble Modern, dem ensemble recherche und dem Klangforum Wien zusammen, er war Gastdirigent u.a. beim Asko Ensemble Amsterdam, bei der Deutschen Kammerphilharmonie Bremen, dem Wiener Kammerorchester, dem Orchester des HR und dem SWR Radiosinfonieorchester Stuttgart. Er spielte zahlreiche Aufnahmen ein und wirkte bei internationalen Festivals mit, darunter Wien Modern, Festival dAutomne Paris, Ars Muscia Brüssel und die Salzburger Festspiele.