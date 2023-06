hat als Solistin mit vielen europäischen Ensembles für Alte Musik gearbeitet, u.a. mit The New London Consort, The Harp Consort, Oni Wytars, Ensemble Unicorn, The King's Consort, Orchestra of the Age of Enlightenment, Tragicomedia, Sarband, The English Concert, The Gabrieli Consort und Red Byrd. Außerdem leitet sie ihr eigenes Ensemble Joglaresa. Belinda Sykes lehrt mittelalterlichen Gesang am Londoner Trinity College of Music und betreibt Forschungsarbeiten über mittelalterliches Arabisch und Musik an der Londoner Universität. Sie studierte Gesang und Improvisation in Nordafrika, Spanien und im Vorderen Orient. An der Guildhall School of Music studierte sie Oboe und Blockflöte und gewann 1990 den Reichenberg-Preis für Barock-Oboe. Ihre Instrumentallehrer waren Anthony Camden (Oboe), Peter Holtslag (Blockflöte) und David Reichenberg (Barock-Oboe). Verschiedene Studienreisen führten sie nach Bulgarien (traditionelle Stimmtechniken), Spanien (traditionelle Stimmtechniken, galizischer Dudelsack und galizische Folksongs), Marokko (traditionelle Stimmtechniken, traditioneller Frauentanz, Arab-Andalusische Musik und Improvisation, Arabische Sprache), Ungarn (ungarische alte Musik mit Unterstützung von Zoltßn Falvy an der Hungarian Academy of Sciences, traditionelle Stimmtechniken), Indien (Rajasthanische Hochzeitslieder der Frauen mit Unterstützung von Komal Kothari und Peter Cooke), Syrien (traditionelle Stimmtechniken und Improvisation), Israel (mittelalterliches andalusisches Mwashshahat von jüdischen Poeten, sephardische Songs, und Lieder der orientalischen Juden mit Unterstützung von Edwin Seroussi an der Hebrew University, Jerusalem), Jordanien (Arabische Sprache).