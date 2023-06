gebürtig aus Bayern, begann seine musikalische Laufbahn als Mitglied der Regensburger Domspatzen. Von 1962 bis 1967 studierte er Dirigieren bei Hans Swarowsky, Istvàn Kertész, Bruno Maderna und Herbert von Karajan. Nach Stationen als Generalmusikdirektor in Solingen und in Krefeld-Mönchengladbach wurde er 1982 Chefdirigent des Österreichischen Radiosinfonieorchesters in Wien. Diesem Engagement folgten 3 Jahre als Directeur musicale der Grand Operß Paris sowie als Chief guest conductor des BBC Symphony Orchestra in London. Von 1990 bis 1992 war Lothar Zagrosek Generalmusikdirektor der Oper Leipzig. Seit 1995 ist er als Erster Gastdirigent und Künstlerischer Berater der Jungen Deutschen Philharmonie verbunden. Seit 1997 ist Zagrosek Generalmusikdirektor der Württembergischen Staatsoper Stuttgart, dem "Opernhaus des Jahres" 1998 und 1999. Neben seiner Tätigkeit als Operndirigent, die ihn u.a. an die Staatsopern Wien und Hamburg, die Deutsche Oper Berlin, das Theatre de la Monnaie Brüssel und zum Glyndebourne Festival führte, dirigierte Lothar Zagrosek bedeutende Orchester des In- und Auslandes, so u.a. die Berliner und Münchner Philharmoniker, das Gewandhausorchester Leipzig, alle großen deutschen Rundfunksinfonieorchester, das Orchestre National de France und das Orchestre Symphonique de Montreal.Er war Gast u.a. bei den Salzburger Festspielen, den Wiener und Berliner Festwochen, den London Proms und den Münchner Opernfestspielen. Regelmäßig ist er auf den Festivals für zeitgenössische Musik in Donaueschingen, Berlin, Brüssel und Paris vertreten.



Als besonders herausragend ist im Jahr 1997 seine Leistung bei den Uraufführungen von Helmut Lachenmanns Oper Das Mädchen mit den Schwefelhölzern (Staatsoper Hamburg) und Jörg Herchets Oper Abraum (Oper Leipzig) beurteilt worden; er wurde dafür in der Kritikerumfrage der Zeitschrift "Opernwelt" zum "Dirigenten des Jahres" gewählt. Dieselbe Auszeichnung erhielt er auch 1999 für seine Arbeit an der Staatsoper Stuttgart. Mehrere seiner Schallplatten- bzw. CD-Einspielungen haben bedeutende Preise wie den "Prix Reine Elisabeth" und den Deutschen Schallplattenpreis gewonnen oder wurden für den "Grammy" nominiert.