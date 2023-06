Saed Haddad beim Schlussapplaus für „Kontra-Gewalt“ bei den Donaueschinger Musiktagen. SWR Astrid Karger

wurde 1972 in Jordanien geboren und lebt in Deutschland. Er studierte Philosophie in Belgien, danach Komposition in Jordanien, Israel und Großbritannien (Promotion bei George Benjamin) und besuchte unter anderem Meisterklassen bei Louis Andriessen, Helmut Lachenmann und Pascal Dusapin. Mit seiner Arbeit erforscht Haddad seine Identität als „Anderer“ im Spannungsfeld zwischen westlichen und arabischen Traditionen: Er war einerseits ein Teil von ihnen, gleichzeitig ein Außenseiter. Seine Musik wurde von renommierten Ensembles, Orchestern und Festivals in Europa, USA und Südkorea aufgeführt. Er war Composer in Residence und Gastdozent an vielen Festivals und Universitäten. Haddad erhielt zahlreiche Auszeichnungen, darunter „Le Prix de Rome“ (Villa Medici 2008-10) und den Preis der deutschen Schallplattenkritik für seine bei Wergo erschienene Portrait-CD.