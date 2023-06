Konzert-Installationen

Die Donaueschinger Musiktage suchten in diesem Jahr u.a. nach neuen Formen im Zwischenbereich von Konzert und Installation. Sie reagieren damit auf den aktuellen Annäherungsprozess dieser beiden Elementarformen der Präsentation und Wahrnehmung von Musik. Dieser steht noch ganz am Anfang seiner Entwicklung und ist begrifflich bislang nur ungenügend definiert, so dass wir diese Entwürfe einstweilen nur mit dem Arbeitsbegriff »Konzert-Installation« umschreiben können. Unüberhörbar aber ist, dass sich die Annäherung von beiden Seiten her vollzieht, sowohl von den Installationskünstlern, die die klangliche Permanenz ihrer auf einen konkreten Raum zielenden Entwürfe durch performanceartige Impulse zu durchbrechen oder zumindest anzureichern suchen, und ebenso von Seiten der Komponisten, die sich in zunehmendem Maße von der Werkästhetik lösen, eher zu wirkungsästhetischen Erscheinungen tendieren, deren Ursprünge letztendlich im Barock zu suchen sind.



Definiert man eine Klanginstallation als Überformung eines architektonischen Raums in einen Hörraum, dann haben konzertante Entwürfe, bei denen der Hörer vom Klang eingeschlossen wird, eine gewisse Nähe zur Klanginstallation, wenn bestimmte Umstände erfüllt sind - auch wenn dieser Hörer nicht, wie bei Installationen üblich, seine Hörperspektive im Raum und zum klanglichen Entwurf frei bestimmen oder verändern kann.



Entscheidend ist letztendlich die doppelte Ambivalenz, die jede Wahrnehmung von Kunst definiert und die am besten mit der Fragestellung umrissen ist: Wie nähert sich ein künstlerischer Entwurf dem Hörer/Betrachter, welche Autorität und Kompetenz misst er ihm zu, welche Freiheiten räumt er ihm ein, und - auf der anderen Seite - wie begegnet der Hörer/Betrachter diesem Entwurf? Sieht er ihn objekthaft als eine fest definierte Erscheinung, als unveränderlichen Gegenstand, oder als Angebot, dem man sich aus unterschiedlichen Perspektiven unterschiedlich nähern kann?



Die Nähe zum Installationstypus rekrutiert also nicht vordergründig daraus, ob der Hörer sich frei im Raum bewegen kann, ob dem klanglichen Gebilde eine gewisse Statik eigen ist oder ob visuelle Elemente integriert sind, sondern sie definiert sich in erster Linie als eine spezifische Qualität des künstlerischen Gestaltens und Wahrnehmens.



Es ist noch zu früh, um diese Qualität umfassend beschreiben zu können. Auszumachen ist gegenwärtig zunächst ein ausgeprägter Ausdifferenzierungsprozess, der mit Worten kaum zu fassen und dem mit überkommenen Schubkästen ohnehin nicht beizukommen ist. Von Seiten der Installationskunst ist dieser Prozess an der Tatsache ablesbar, dass wir noch vor ca. 10 Jahren pauschal von Klanginstallationen sprachen, um diese Phänome zu umschreiben. Heute hingegen differenziert man nach Raum-Klang-Installationen, Raum-Klang-Körper, Klangplastiken, Raumdichtungen, Licht-Klang-Installationen, Klangskulpturen oder Lautsprecherinstallationen, um nur einige Beispiele zu nennen.



Nunmehr scheint dieser Differenzierungsprozess auch in der Darbietungsform, dem Konzert, einzusetzen. Im Zentrum stehen neue ästhetische Implikationen, die sich über einen langwierigen historischen Prozess herauszukristallisieren beginnen. Hierzu zähle ich an zentraler Stelle die Preisgabe der strengen Trennung von räumlichen und zeitlichen Qualitäten: Raum auf der einen Seite definiert sich als Klangzeit, und Zeit auf der anderen Seite ist nicht mehr linear denkbar, sondern hat die Tendenz zur objekthaften Ausdehnung im Raum, mit der Folge, dass überkommene Entwicklungsverfahren, narrative Strukturen, hinter denen immer ein ausdrückendes Subjekt steht, in zunehmendem Maße an Bedeutung verlieren.



Im Zentrum des kompositorischen Interesses stehen vielmehr Augenblicke und Ereignisse, steht das Faszinosum des Moments, steht das Verständnis von Musik als Klangskulptur. Das Material ist in diesem Fall dem Entwurf nicht mehr vorgelagert, sondern selbst Teil der ideellen Gestaltung. Dem Hörer wird eine höhere Autorität zugemessen, bisweilen wird er festintegrierter Bestandteil einer ästhetischen Situation. Vor dem Hintergrund der Loslösung von der Werkästhetik hin zu einer mehr wirkungsästhetischen Positionierung ist das Klangbild gekennzeichnet von einer neuen Sinnlichkeit und Körperlichkeit.



Häufig wird die In-Front-Situation des Musizierens und Wahrnehmens verlassen. Der Hörer wird vielmehr von den Klangquellen umschlossen, sitzt mitten im Klang, so dass Darbietungsraum und Hörraum ineinanderfließen. Dies ist aber ebensowenig eine zwingende Voraussetzung für die Nähe zum Installationstypus, wie auch die Einbeziehung visueller Elemente keine zentrale Rolle bei der Bestimmung dieses neuen Prinzips spielen muss. War es in den 20er und 50er Jahren des vergangenen Jahrhunderts der Rhythmus, der als zentrale Kategorie zwischen den Künsten vermittelte, gilt unzweifelhaft gegenwärtig der Raum als wichtigster Transmitter zwischen den Fronten, die ohnehin nicht klar ausgemacht werden können.

Autor der Sendung: Armin Köhler

Redaktion der Internetseiten: Armin Köhler, Gabriele Heuer

Interviews: Gisela Nauck

Videos: Clemens Zoch