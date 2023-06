WALTER ZIMMERMANN

Shadows of Cold Mountain 3 (1997)

Shadows of Cold Mountain 3 übersetzt die gestisch-kalligraphischen Liniengeflechte von Brice Marden in Klang. Was dort freiheitlicher Ausdruck einer losen, weiten und schweifenden Linienfolge ist, wird hier zum Grenzgang. Flöte, Oboe und Klarinette sind nicht für Grenzenloses gebaut, jede Freiheit kommt in Konflikt mit der Mechanik.



Die schweifende Linie wird strengstes Abmühen. So weit können Malerei und Musik auseinander liegen. Jedoch trifft sich Farbwelt und Tonwelt jenseits dieser Anstrengung, in der Willkür der Verbindungen der sekundären Klangprozesse, Interferenztöne, Differenztöne. Die primäre Gestik des Malens wird hier erst in der sekundären Klangebene wahrnehmbar.



Walter Zimmermann

The Painter asks (for Brice Marden)

Why go toward palaces of description

Why climb a ladder and pray to colors



as if their names are impenetrable

vaults of latin snow



Why listen to witnesses

who swiped quartz vertices



and their piped coughs

Why go toward the stages of sky



shining through their amber bracelet

or sentence words to sentences



Why feed wingless instruments

gathering along bottom of last dream



to touch daylight’s rim

Why leave thinking for thought



John Yau

IN THE SHADOWS OF COLD MOUNTAIN

Dust settles in first layers of air between

steps and sky above and below windows

overlooking yards behind buildings

furnished rooms old men and women

empty bottles cans fished out of bags

one talking about friends who left in carts

for countries with no names gets confused

in hallway leading to sunlit street



John Yau