Bericht über "Musik für Gerhard Richter"

Andreas Dohmen

Andreas Dohmens Orchesterkomposition »Musik für Gerhard Richter« (Portraits und Wiederholung) geht am Ende in eine Klanginstallation von 100 Diktiergeräten über, bei der nur noch jene Klänge zu hören sind, die die Orchestermusiker zuvor mit diesen Geräten aufgenommen haben.

Inspirationsquelle des Orchesterstückes ist ein handwerkliches Verfahren aus der Bildenden Kunst, das dort mit dem Schlagwort »Fotorealistik« umschrieben wird. Ganz konkret handelt es sich bei Dohmen um Verfahren, die er aus der Beschäftigung mit dem Zyklus »S. mit Kind« von Gerhard Richter gewonnen hat.

Die Musiker haben bei diesem Orchesterstück nicht nur ihre Instrumente zu bedienen, sondern auch Diktiergeräte, mit denen sie sich selbst bzw. ihren Pultnachbarn aufnehmen mussten. Die Musiker fotografierten gewissermaßen mit dem Diktiergerät ihre eigene Klänge und gaben diese nach einem präzisen, vom Komponisten auskomponierten Plan in einer verfremdeten Auflösung über die Kleinstlautsprecher der Diktiergeräte wieder. Dadurch erschienen die »Klangfotografien« bei der Wiedergabe verwischt, gewissermaßen übermalt oder aber durch die punktuelle Auflösung in Unschärferelationen gesetzt.

Dohmen: Die Musiker benutzten Diktiergeräte SWR SWR -

So vollzieht sich auch jede Aufnahme bei uns im Rundfunk. Nur, dass wir durch Hightech versuchen, diese Unschärfen und Verwischungen zu vertuschen. Dohmen lässt sie hingegen stehen und suggeriert auf diese Weise zugleich zwei ambivalente kognitive Ebenen, deren Grenzen sich in unserem Medienzeitalter ohnehin aufzulösen scheinen: jene der »Echtzeit« auf der eine Seite und jene der »versetzten Zeit« auf der anderen. Beide Ebenen laufen bei ihm zugleich ab, so dass er uns am Prozess des Gleichzeitig-Ungleichzeitigen bewusst teilhaben lässt. Zugleich stellt er sich und uns die Frage, was das eigentlich ist - ein Orchester? Ist es eher ein Produktions- oder Reproduktionsapparat? Die Komposition für Orchester endet schließlich als Konzert-Installation, wenn am Ende nur noch der fotografierte Klang der Diktiergeräte zu hören ist.