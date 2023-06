wurde 1976 in Moskau geboren. Er studierte am Moskauer Konservatorium und absolvierte anschließend ein Aufbaustudium bei Leonid Bobylev. Außerdem besuchte er verschiedene Meisterkurse bei russischen und auswärtigen Komponisten. Kourliandskis Kompositionen wurden in Russland, Frankreich und Großbritannien mit Preisen ausgezeichnet. 2003 erhielt er den Grand Prix beim Internationalen Gaudeamus Wettbewerb in den Niederlanden. Seine Musik wird regelmäßig bei Konzertveranstaltungen und Festivals in Russland, Deutschland, Großbritannien, Österreich, Frankreich, Finnland, Polen und Japan gespielt, unter anderem durch verschiedene russische Orchester und führende europäische Ensembles wie das KlangForum Wien, das ASKO Ensemble, Aleph, die Slagwerkgroep Den Haag und das Ensemble Integrales.



Dmitri Kourliandski ist Gründer und Chefherausgeber der russischen Zeitschrift Tribuna Sovremennoi Muzyki (Tribüne der zeitgenössischen Musik). Er ist außerdem Mitbegründer der Structural Resistance Group (StRes) und Mitglied der russischen Komponistenvereinigung. Seit 2004 bezeichnet Kourliandski seine Musik als "objektive Musik", als eine Musik ohne Aktion oder Entwicklung, die sich wie ein Mechanismus auf die Suche nach neuen Klängen begibt.