Bericht über "Installation"

Gerhard Eckel

Installation von Eckel im Gewölbekeller SWR SWR -

Die Installation ist Teil von espèces d'espaces, eines dreiteiligen akustisches Porträts der Fürstlich Fürstenbergischen Hofbibliothek, realisiert vom Künstlerensemble knm dock.



Ich versuche in meinen Arbeiten, Klang, Raum, Zeit und Bewegung zu einer Einheit zu verbinden, mit dem Ziel, einen unverwechselbaren Ort hervorzubringen. Dabei spielen alle Aspekte des Kontextes eine wesentliche Rolle und so ist die Wahl des Raumes von zentraler Bedeutung.



Im Falle der Hofbibliothek stand meine Entscheidung von dem Moment an fest, in dem ich den Gewölbekeller zum ersten Mal betrat.

Die vier Gewölbe und der sie verbindende Gang, die symmetrische Anordnung, die Brechungen der Symmetrie, die Farben und Texturen des Bodens und der Wände, der Geruch, die Kühle und natürlich die charakteristische Akustik entsprachen genau der Art von Raum, die mir seit langem vorschwebte.



Die Arbeit ist in einem insgesamt etwa zweiwöchigen Dialog mit dem Gewölbekeller entstanden. Dabei kommt der Vor- und Nachbereitung dieses Dialogs der gleiche Stellenwert zu wie der Zeit vor Ort. Ziel beider Arbeiten ist es, das Publikum in Bewegung zu versetzten, indem eine Situation geschaffen wird, in der die Räume und die Lautsprecher zu einer Art begehbarem Instrument werden.



In beiden Fällen wird die Musik erst in der Bewegung erfahrbar. Der Umstand, dass nur eine der beiden Arbeiten zu hören sein wird, macht für mich einen besondern Reiz der Installation aus. Im Moment habe ich das Gefühl, dass dennoch beide Arbeiten präsent sein werden.