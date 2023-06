alias takeshi fumimoto, alias bot, alias echelon

Geboren 1973 als Dieter Kovacic, begann dieb13 - alias takeshi fumimoto, alias bot, alias echelon - in den späten achtziger Jahren an der Nutzbarmachung von Abspielgeräten für Audiokassetten, Vinylschallplatten, CDs, Hard discs und JP-Protokollen als Musikinstrumente zu arbeiten.



Nach einem erfolglosen Versuch, an der Wiener Musikuniversität an der Fakultät Elektroakustik Aufnahme zu finden, zählt dieb 13 heute zu den international gefragtesten Turntable-Spielern. Neben Konzerttourneen mit Formationen wie dem Orchester 33 1/3, efzeg, dem Kovacic/Kurzmann-Duo oder shabotinski schuf dieb 13 auch Musik für verschiedene Theater- und Videoproduktionen.



Zahlreiche CD-Veröffentlichungen auf Labels wie amoebic, charhizma, durian, Erstwhile oder for4ears. Lebt als Modernisierungsgewinnler und Urheberrechtsverweigerer in Wien-Fünfhaus.