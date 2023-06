studierte Violoncello bei Walter Kurz in Innsbruck und bei Maurice Gendron in Saarbrücken. Als Mitglied der Engel-Familie ist er seit früher Jugend mit vielen Instrumenten vertraut. Konzertreisen durch ganz Europa, Australien, Süd-Afrika und Japan. Er ist Mitglied des Collegium Aureum und im Divertimento Salzburg und spielt seit zehn Jahren im Concentus Musicus unter Nikolaus Harnoncourt.



Seit 1974 unterrichtet er Violoncello am Tiroler Landeskonservatorium in Innsbruck und ist seit 1980 bei der Internationalen Sommerakademie für Alte Musik in Innsbruck als Dozent für Barockcello tätig.



Für seine Verdienste um die Alte Musik erhielt er 1984 den Jakob-Stainer-Preis des Landes Tirol. Konzerte mit dem Baryton u.a. mit Christoph Coin und Il Giardino Armonico. Sein Instrument ist eine Kopie des Joseph Haydn-Instrumentes, das sich im Besitz der Gesellschaft der Musikfreunde Wien befindet.