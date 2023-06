wurde 1966 in Palermo Sposato auf Sizilien geboren. Seine Eltern und seine drei Schwestern sind ebenfalls gehörlos. 1982, nach dem Abschluss der Mittelschule, erlernte er den Beruf des Zahntechnikers in Pardova. Die Ausbildung brach er auf Grund ständiger Diskriminierung ab und widmete sich dem Schauspiel.



Es folgten viele Aufführungen und Teilnahmen an Festivals in Italien und anderen Ländern. Giuseppe Giuranna ist seither einer der erfolgreichsten und gefragtesten Gebärdensprachkünstler. Seminare und Workshops bei berühmten Schauspielern wie Bernhard Bragg (USA) und Joel Liennel (Frankreich) schlossen sich an.



Danach arbeitete er in vielen neuen Metiers, brachte Kindern Poesie, Mimik und Märchen näher, arbeitete bei der sizilianischen Ausgabe der Tagesschau als Gebärdendolmetscher und war in einer Fernsehinszenierung von Hamlet zu sehen. Seit Oktober 1999 wohnt Giuseppe Giuranna in Berlin, der Heimatstadt seiner Frau. Er übernahm im ZfK-Berlin die künstlerische Leitung der Theatergruppe Albatros.